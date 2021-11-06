الخزعلي يقر باستهداف القواعد الامريكية في العراق ردا على اغتيال سليماني (فيديو)

شفق نيوز/ أقر زعيم عصائب أهل الحق يوم السبت، باستهداف القواعد الامريكية من قبل فصيله المسلح.

وجاء قرار الخزعلي اثناء تعهده لأنصاره بأخذ الثأر من مطلقي الرصاص على المتظاهرين الرافضين لنتائج الانتخابات، قائلا أن دماء المتظاهرين في رقبته، مشيرا إلى أنه لم يقصر في أخذ الثار ردا على على اغتيال قائد فيلق القدس الايراني قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي ابو مهدي المهندس.

وفي التسجيل الفيديوي الذي ظهر فيه الخزعلي وهو محاط بأنصاره ويتحدث بانفعال؛ هدد رئيس حكومة تصريف الاعمال مصطفى الكاظمي قائلا بأنه سيدفع الثمن.

وكانت قيادة العمليات المشتركة أعلى سلطة في الجيش العراقي قد أفادت في وقت سابق من اليوم السبت بأن القائد العام للقوات المسلحة وجّه بتشكيل لجنة عليا للتحقيق بالأحداث الدامية التي رافقت احتجاجات المتظاهرين الرافضين لنتائج الانتخابات قرب المنطقة الخضراء المحصنة وسط بغداد والذي سقط على إثرها عدد من القتلى وعشرات الجرحى.