الخزعلي يفتح النار على حكومة الكاظمي بسبب "مجزرة"

شفق نيوز/ استنكر الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق قيس الخزعلي، الاربعاء، الحادث "الإرهابي" الذي حدث في قضاء المقدادية بمحافظة ديالى اليوم، فيما اتهم حكومة مصطفى الكاظمي بانتهاج سياسة الكيل بمكيالين ابان هذه الحوادث.

وقال في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، "نُدين بأشد العبارات الحادث الإرهابي الذي حصل في قضاء المقدادية ونُقدم تعازينا الحارة إلى قبيلة كعب الأصيلة".

وشدد الخزعلي أنه "يجب على القوات الأمنية القيام بواجبها في تطهير المنطقة ومعرفة الجناة والقصاص منهم"، مضيفاً "نستنكر كذلك التجاهل من قبل أكثر القوى السياسية التي تدعي الوطنية عندما يعلو صوتها في حوادث مُعينة وتخرس في أخرى لأن المفروض أن الأعمال الإرهابية والإجرامية مُدانة من الجميع والدم العراقي واحد لا إختلاف فيه".

كما استنكر الخزعلي، "سياسة الكيل بمكيالين من قبل الحكومة في معالجة مثل هذه الحوادث"، مشدداً "ننبه في نفس الوقت أبناء شعبنا إلى الحذر من مُحاولة الأعداء إعادة النَفَس الطائفي من جديد من خلال هذه الأعمال التي لا يُمكن تبرئة أجهزة مُخابرات بعض الدول منها ، بعد أن عانى العراقيون أشد المعاناة من الطائفية التي كانت ترعاها امريكا و(إسرائيل) وبعض الأنظمة الخليجية".

وأكد الخزعلي، أن "الطائفية لن تعود مُطلقاً إلى العراق مرة أخرى وذلك بالرجوع إلى القضاء والإعتماد على أجهزتنا الأمنية في القيام بواجبها ومُحاسبة الجناة أياً كانوا".