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الخزعلي يعلن معلومات "في الوقت المناسب" بشأن قصف الخضراء

Category: سیاسة

Date: 2021-02-23T09:20:56+0000
الخزعلي يعلن معلومات "في الوقت المناسب" بشأن قصف الخضراء

شفق نيوز/ نأى زعيم حركة "عصائب أهل الحق" قيس الخزعلي يوم الثلاثاء بعمّا اسماها بـ"فصل المقاومة" بالوقوف وراء القصف الصاروخي الذي استهدف المنطقة الخضراء المحصنة في العاصمة العراقية بغداد مساء أمس الأثنين.

وقال الخزعلي في تغريدة له على "تويتر" اليوم، إن "إستمرار إستهداف المنطقة الخضراء رغم القرار الواضح من الهيئة التنسيقية للمقاومة العراقية، وبهذه الكيفية التي يحدث فيها في كل مرة سقوط صواريخ على المناطق السكنية دون حدوث أي إصابات حقيقية أو خسائر في السفارة تضع الكثير من علامات الاستفهام حول الجهة المستفيدة من ذلك".

وأضاف "وبالنسبة لنا فنحن نمتلك معلومات قد نفصح عنها في الوقت المناسب".

وتعرضت المنطقة الخضراء المحصنة في بغداد مساء أمس والتي تضم مباني حكومية ومبنى البرلمان العراقي اضافة الى البعثات الدبلوماسية والدولية إلى قصف بثلاثة صواريخ.

وأعلنت الولايات المتحدة أنها لن تقدم على تصعيد ضد إيران على خلفية الهجمات الأخيرة على القوات الأمريكية في العراق، لكنها أعربت في الوقت نفسه عن "غضبها" من هذه الاعتداءات.

والأسبوع الماضي تعرض مجمع مطار أربيل الدولي في إقليم كوردستان لهجوم أودى بحياة متعاقد كان يعمل مع القوات الأمريكية في قاعدة عسكرية بالموقع.

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