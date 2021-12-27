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الخزعلي يعلن استمرار مساعي "تصحيح المسار" رغم قرار الاتحادية

Category: سیاسة

Date: 2021-12-27T20:03:12+0000
الخزعلي يعلن استمرار مساعي "تصحيح المسار" رغم قرار الاتحادية

شفق نيوز/ أكد الامين العام لعصائب اهل الحق قيس الخزعلي، الاستمرار فيما سماه بحق اتباع الطرق السلمية لتصحيح المسار رغم مصادقة المحكمة الاتحادية يوم الاثنين، على نتائج الانتخابات العراقية التي اجريت في 10 / 10 / 2021.

وقال الخزعلي في تغريدة، اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، "تقدیساً منا للمصلحة العامة، وأهمية الحفاظ على مؤسسات الدولة وخصوصا القضائية، نعلن التزامنا بقرار المحكمة الاتحادية الأخير، رغم قناعتنا الكاملة أنه لم يكن مهنياً، وفيه الكثير من الإشكالات والملاحظات، وأنه جاء بسبب ضغوط كبيرة مورست على القضاء".

واضاف، "نؤكد أن هذا لا يعني تنازلنا عن حقنا الثابت في الاستمرار بالطرق السلمية السياسية والاجتماعية وغيرها، من أجل تصحيح المسار".

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