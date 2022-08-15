الخزعلي يطالب أنصاره بوقف الردود على وزير الصدر: جميعنا أخوة

شفق نيوز / طالب أمين عام العصائب، القيادي في الإطار التنسيقي، قيس الخزعلي، يوم الاثنين، أنصاره بوقف الردود على تغريدة لـ"وزير القائد" صالح محمد العراقي، المقرب من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، والتي وصف فيها كتلة "صادقون" بـ"الكاذبون".

وقال الخزعلي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز: "‎ ‎الإخوة والأحبة جميعاً، بكل صـدق أقـول لـكـم، وبكل إصرار أطلـب مـنـكـم ‎التوقـف فـوراً عـن المناكفـات أو أسلوب التصعيـد ‎والتنابز، نبقـى جميعـاً إخـوة، ويبقـى عدونـا واحـداً، ‎فالتصعيـد والتوتـر والتأزيـم لا يخدم إلا مصلحـة العـدو ‎المشترك الذي يتربص بنا الدوائر".

وأضاف: "‎نعـم، مـن حقكـم أن تدافعـوا عـن أنفسكم، وتدفعـوا ‎الشبهات عنكـم، ولكـن هـذا لا يعنـي مهاجمة الآخريـن ‎أو التكلم ضدهم".

وفي وقت سابق اليوم الإثنين، هاجم مابات يعرف بـ"وزير" زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، وبشدة ما سماها كتلة "كاذبون"، في إشارة على ما يبدو لكتلة "صادقون" النيابية التابعة لعصائب أهل الحق، فيما أجمل 14 سبباً يجعل تياره بعيدا عن الفساد.