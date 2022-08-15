سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

الخزعلي يطالب أنصاره بوقف الردود على وزير الصدر: جميعنا أخوة

Category: سیاسة

Date: 2022-08-15T15:18:17+0000
الخزعلي يطالب أنصاره بوقف الردود على وزير الصدر: جميعنا أخوة

شفق نيوز / طالب أمين عام العصائب، القيادي في الإطار التنسيقي، قيس الخزعلي، يوم الاثنين، أنصاره بوقف الردود على تغريدة لـ"وزير القائد" صالح محمد العراقي، المقرب من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، والتي وصف فيها كتلة "صادقون" بـ"الكاذبون".

وقال الخزعلي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز: "‎ ‎الإخوة والأحبة جميعاً، بكل صـدق أقـول لـكـم، وبكل إصرار أطلـب مـنـكـم ‎التوقـف فـوراً عـن المناكفـات أو أسلوب التصعيـد ‎والتنابز، نبقـى جميعـاً إخـوة، ويبقـى عدونـا واحـداً، ‎فالتصعيـد والتوتـر والتأزيـم لا يخدم إلا مصلحـة العـدو ‎المشترك الذي يتربص بنا الدوائر".

وأضاف: "‎نعـم، مـن حقكـم أن تدافعـوا عـن أنفسكم، وتدفعـوا ‎الشبهات عنكـم، ولكـن هـذا لا يعنـي مهاجمة الآخريـن ‎أو التكلم ضدهم".

وفي وقت سابق اليوم الإثنين، هاجم مابات يعرف بـ"وزير" زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، وبشدة ما سماها كتلة "كاذبون"، في إشارة على ما يبدو لكتلة "صادقون" النيابية التابعة لعصائب أهل الحق، فيما أجمل 14 سبباً يجعل تياره بعيدا عن الفساد.

related

العصائب ترد على "وزير الصدر": اتعبناكم واوجعناكم

Date: 2022-08-15 10:48:13
العصائب ترد على "وزير الصدر": اتعبناكم واوجعناكم

وزير الصدر يهاجم كتلة "كاذبون" بشدة ويذكّرها بـ14 سبباً: ألم نطردكم من التيار

Date: 2022-08-15 08:52:31
وزير الصدر يهاجم كتلة "كاذبون" بشدة ويذكّرها بـ14 سبباً: ألم نطردكم من التيار

الخزعلي يتحدث عن حرب أهلية في العراق: استقالة رئيس الحكومة لم تكن صحيحة

Date: 2019-12-18 18:13:07
الخزعلي يتحدث عن حرب أهلية في العراق: استقالة رئيس الحكومة لم تكن صحيحة

الخزعلي يوجه رسائل للصدر والمستقلين ويخاطب "طحنون": اهلاً وسهلاً بك في العراق

Date: 2022-03-22 18:46:28
الخزعلي يوجه رسائل للصدر والمستقلين ويخاطب "طحنون": اهلاً وسهلاً بك في العراق

"وزير الصدر" يهاجم ثلاث قوى بالاطار ويذكّر بست حوادث

Date: 2022-08-14 08:06:46
"وزير الصدر" يهاجم ثلاث قوى بالاطار ويذكّر بست حوادث

الخزعلي يهدد واشنطن: قوة المقاومة كفيلة بإخراج الأمريكيين

Date: 2021-02-26 20:29:14
الخزعلي يهدد واشنطن: قوة المقاومة كفيلة بإخراج الأمريكيين

العامري والخزعلي يوجهان طلباً إلى أنصارهما المتظاهرين

Date: 2021-10-20 13:00:19
العامري والخزعلي يوجهان طلباً إلى أنصارهما المتظاهرين

دعا لانتخابات جديدة.. قيس الخزعلي: تشكيل حكومة مع غياب الصدريين أمر غير ممكن

Date: 2022-06-24 17:06:30
دعا لانتخابات جديدة.. قيس الخزعلي: تشكيل حكومة مع غياب الصدريين أمر غير ممكن