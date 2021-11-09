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الخزعلي يطالب بإعادة الانتخابات التشريعية ويلوح بـ"مقاطعة العملية السياسية برمتها"

Category: سیاسة

Date: 2021-11-09T09:35:35+0000
الخزعلي يطالب بإعادة الانتخابات التشريعية ويلوح بـ"مقاطعة العملية السياسية برمتها"

شفق نيوز/ ابدى زعيم عصائب أهل الحق قيس الخزعلي، يوم الثلاثاء، رفضه لنتائج الانتخابات، داعياً إلى اعادة الانتخابات التشريعية.

وقال الخزعلي في تصريحات لقناة الجزيرة، إن "النتائج غير المنطقية للانتخابات تدفعنا للاعتقاد أنها برمجت لتغليب طرف بفارق كبير.

وأضاف "مطلبنا بإعادة الانتخابات التشريعية لا يزال قائما بسبب ما رافقها من تلاعب، كما نرفض الاعتراف بنتائجها وقد نتجه إلى مقاطعة العملية السياسية برمتها".

وفيما يخص محاولة اغتيال رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي، قال الخزعلي، "لدينا شكوك في ذلك. لا تطمئننا للرواية الرسمية".

وأضاف "نميل لفرضية الطرف الثالث في محاولة الاغتيال بتنفيذ إسرائيلي وتنسيق أمريكي، وطالبنا بأن يكون هناك تحقيق فني ودقيق يبحث عن الأدلة في محاولة اغتيال الكاظمي".

وتابع الخزعلي أن "استهداف منزل رئيس الوزراء يعني استهداف المنظومة السياسية والدولة العراقية، كما أن الاتهامات التي تساق في محاولة الاغتيال مرفوضة وهذا ما دفعنا لطلب تحقيق موثوق".

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