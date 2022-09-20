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الخزعلي يطالب بتحقيق فوري بمقتل شابة عراقية برصاص القوات الامريكية في بغداد

Category: سیاسة

Date: 2022-09-20T15:07:03+0000
الخزعلي يطالب بتحقيق فوري بمقتل شابة عراقية برصاص القوات الامريكية في بغداد

شفق نيوز/ طالب الأمين العام لعصائب أهل الحق قيس الخزعلي، يوم الثلاثاء، بتحقيق فوري بحادثة مقتل شابة عراقية برصاص القوات الأمريكية قرب مطار بغداد.

وقال الخزعلي في بيان اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، "نطالب بإجراء تحقيق فوري وعاجل، بحادثة استشهاد الشابة (زينب عصام) ذات الخمسة عشر ربيعاً، والتي استشهدت برصاص القوات الأمريكية".

وأضاف، "نطالب الأجهزة الأمنية والاستخباراتية بتقديم تقرير مفصل يعرض للشعب العراقي، يشـرح تداعيات هذه الحادثة الجبانة، وكيـف لقاعدة عسكرية أن تتواجد على الأرض العراقية في مخالفة صريحة للدستور العراقي، وخرق فاضـح للسيادة العراقيـة، وكيف تقوم بإطلاق نار حـي بحجـة التدريـب وسط الأحياء السكنية، وبـدون سواتر حاجـزة أو أماكن مخصصة للتدريب، تمنع وصول النيران إلى منازل المواطنين".

وتداولت وسائل إعلام محلية ومنصات خبرية مقربة من الفصائل العراقية خبراً يفيد بمقتل فتاة تدعى "زينب عصام ماجد الخزعلي" برصاص القوات الامريكية في منطقة ابو غريب قرب مطار بغداد بسبب الرمي العشوائي في ميدان الرماية التابع للقوات الأمريكية.

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