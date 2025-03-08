الخزعلي يطالب بالتدخل الفوري لحماية العلويين في سوريا

شفق نيوز/ عبر أمين عام عصائب أهل الحق، قيس الخزعلي، يوم السبت، عن بالغ قلقه حيال تصاعد أعمال العنف في سوريا، خاصة في المناطق التي تسيطر عليها الجماعات المسلحة ذات "التاريخ الإرهابي".

وقال الخزعلي في بيان، ورد الى وكالة شفق نيوز، إن تلك الجماعات، "تتنكر حالياً تحت ستار القوات الأمنية"، مشيراً إلى أن "الإعدامات التي تستهدف أبناء الطائفة العلوية تُثير فزعاً عميقاً وتستدعي تحركاً عاجلاً من المجتمع الدولي لحمايتهم".

وأكد الخزعلي أن "صمت المجتمع الدولي إزاء هذه المجازر غير مقبول"، داعياً "الدول الفاعلة في الساحة السورية، وغير الفاعلة على حد سواء إلى تحمل مسؤولياتها والتدخل لوقف هذه الانتهاكات وحماية المدنيين العلويين.

كما شدد الخزعلي على ضرورة "وقف العنف والعمل على حل سياسي شامل يضمن حقوق جميع السوريين دون تمييز".

وشهدت منطقة الساحل السوري يومين داميين حيث أعلنت قوات الأمن السورية أنها تخوض اشتباكات مع مجموعات مسلحة من ما اسمتها "فلول النظام السابق".

وأفاد المصدر السوري لحقوق الإنسان في أحدث حصيلة للاشتباكات بسقوط 93 قتيلا من عناصر وزارتي الداخلية والدفاع و120 قتيلا في صفوف المسلحين، بينما أودت "مجازر متفرقة" بحياة 162 مدنيا في محافظات الساحل السوري.