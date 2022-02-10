الخزعلي يشكل لجنة للتعاون مع وفد الصدر في ميسان

شفق نيوز / أعلن الأمين العام لعصائب أهل الحق قيس الخزعلي، يوم الخميس، تشكيل لجنة للتعاون مع الوفد الذي أرسله زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر إلى محافظة ميسان.

وكان الصدر، قد قرر في وقت سابق من اليوم، تشكيل وفد يقع على عاتقه مهمة التهدئة بين التيار الصدري، وحركة عصائب "أهل الحق" المنشقة عن التيار بزعامة الخزعلي بهدف تجنب نشوب حرب داخلية بين الشيعة في العراق على خلفية الأحداث الأخيرة التي شهدتها محافظة ميسان جنوبي البلاد.

وذكر الخزعلي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "اللجنة المكونة من صفاء الساعدي، حبيب الحلاوي، وجواد الطليباوي، ستتعاون مع الوفد الذي شكله الصدر، مع ضرورة الاحتكام لـ(القانون)، والمقصود القضاء العراقي (حصراً)".

وأضاف أن "وظيفة هذه اللجنة ستكون تقصي الحقائق مع لجنة الصدر، عن كل أحداث القتل المشبوهة، ابتداء من تاريخ 25 كانون الثاني 2019، أي من تاريخ اغتيال (وسام العلياوي) وأخيه، وحتى اليوم".

وأشار الخزعلي، إلى أن "هذه اللجنة ستتولى أيضاً رفع اسم أي فرد منتم للعصائب أو يدعي الانتماء إليها، يثبت تورطه في الجرائم آنفة الذكر، لإعلان البراءة منه وفصله".

وشهدت محافظة ميسان طيلة المدة الماضية سلسلة من الاغتيالات التي طالت وجهاء عشائر وعناصر في التيار الصدري، وحركة "عصائب اهل الحق".

وطالت تلك الاغتيالات القاضي أحمد فصيل (يوم 5 شباط)، المتخصص بقضايا المخدرات في محكمة استئناف ميسان، وسبقه اغتيال الضابط في وزارة الداخلية، حسام العلياوي، في وقت متأخر من الأربعاء (2 شباط الجاري) في المحافظة نفسها.

كما سقط عنصر في سرايا السلام ضحية، الأربعاء، برصاص مسلحين مجهولين في مدينة العمارة، وهو ابن شقيق القيادي في السرايا عديل أبو رغيف، وفق مصدر أمني لوكالة شفق نيوز.

ودعا الامين العام لحركة عصائب اهل الحق، قيس الخزعلي، الخميس (3 شباط)، زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر للبراءة من قتلة الرائد في الشرطة حسام العلياوي، محذراً من إثارة الفتنة.

وعلق زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، يوم الأربعاء، على عمليات الاغتيال الأخيرة في محافظة ميسان، مؤكداً أن التيار الصدري وعصائب اهل الحق "أخوة" وإن اختلفوا سياسياً.

وحذر زعيم تحالف "الفتح" الأمين العام لمنظمة "بدر" هادي العامري في وقت سابق من اليوم من اندلاع اقتتال داخلي في العراق على خلفية الأحداث الأمنية التي تشهدها محافظة ميسان جنوبي البلاد.