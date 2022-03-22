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الخزعلي يوجه رسائل للصدر والمستقلين ويخاطب "طحنون": اهلاً وسهلاً بك في العراق

Category: سیاسة

Date: 2022-03-22T18:46:28+0000
الخزعلي يوجه رسائل للصدر والمستقلين ويخاطب "طحنون": اهلاً وسهلاً بك في العراق

شفق نيوز/ اعتبر امين عام حركة عصائب اهل الحق قيس الخزعلي (أحد قادة الاطار التنسيقي)،  اليوم الثلاثاء، أن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر سيتحمل تاريخياً "ضياع التمثيل الشيعي" في حال اعلانه الكتلة الاكبر عدداً بمعية التحالف الثلاثي، مشيراً بذات الوقت إلى أن النواب المستقلين على علم بالتزام الاطار بترشيح "مستقل" لرئاسة الحكومة المقبلة، فيما أبدى ترحيبه بزيارة  مستشار الأمن الوطني الإماراتي "طحنون بن زايد" الى العراق.

وقال الخزعلي في لقاء متلفز، تابعته وكالة شفق نيوز، إنه "لم تحصل التوافقات المطلوبة لتمضي جلسة اختيار رئيس الجمهورية لان الطريق سائر على كسر الإرادات"، موضحا أن "اختيار رئيس مجلس النواب كان بتوافق المكون السني".

وتابع أنه "اذا استطاعت الكتلة الصدرية تشكيل الكتلة الاكبر سنعترف بذلك ونقول للسيد مقتدى الصدر انك ستتحمل المسؤولية التاريخية والشعبية في الحفاظ على حق الشيعة من الضياع اذا قال أنه هو الكتلة الاكثر عدداً كتحالف ثلاثي (الكتلة الصدرية وتحالف السيادة والحزب الديمقراطي الكوردستاني)".

واشار الى أن "نواباً مستقلين التحقوا بكتلة الثبات الوطني والاطار الشيعي التزم بترشيح مستقل لرئاسة الوزراء"، موضحا ان  "النواب المستقلين على علم بالتزام الاطار الشيعي الخاص بترشيح مستقل لرئاسة الحكومة".

ولفت الخزعلي إلى أن "عدد النواب الاطار الشيعة ارتفع الى 83 نائبا ولن نطرح المضي بتشكيل الحكومة بمفردنا دون الكتلة الصدرية".

واكد الاصرار على "تشكيل الكتلة الأكبر بمشاركة الجميع والافضلية للكتلة الصدرية"، منوها أنه "في هذه الدورة الانتخابية حصلت متغيرات واجتماعات خارج العراق في تركيا والامارات"، لكنه في ذات الوقت رحب بقدوم مستشار الامن الوطني الاماراتي طحنون بن زايد الى العراق، قائلاً "اهلاً وسهلاً بطحنون في العراق".

ولفت الى أن "الثلث الضامن داخل البرلمان يضمن الحقوق الشيعية عبر الكتلة الاكبر، مبينا أن "الكتلة الصدرية في التحالف الثلاثي تعتبر اقلية مقارنة بالسنة والكرد".

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