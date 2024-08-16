الخزعلي يرد على رئيس الحشد ويتحدث عن "عمل عسكري مقاوم"

شفق نيوز/ أكد أمين عام "عصائب أهل الحق" قيس الخزعلي، يوم الجمعة، كتلته لا تستهدف رئيس هيئة الحشد الشعبي، فالح الفياض، فيما تحدث عن عمل "عسكري مقاوم" ضد الوجود الأميركي في العراق.

وقال الخزعلي، في لقاء خاص تابعته وكالة شفق نيوز: "لا نستهدف الفياض، نحن نتكلم بوضوح وبصراحة في المسائل التي لدينا رأي بها، أما الاستهداف فغير موجود تماما.. اعتقد أن الأخ فالح الفياض، هو شخصية سياسية يمتلك عمق ويمتلك خبرة سياسية ويمتلك كذلك أداء وبسبب هذا الاداء الوطني هو دفع الضريبة ودخل ضمن (البلاك ليست)".

وبشأن الوجود الأجنبي، أضاف: "اذا لم يكن مع التفاوض الدبلوماسي عمل مقاوم عسكري لن تخرج القوات الامريكيه من البلد"، مؤكداً أن "وجود العمل المقاوم لإجبار القوات الأمريكية على الانسحاب لتحقيق السيادة الكاملة للبلد هو واجب".

وعن مستقبل تحالف قيادات الإطار التنسيقي، تابع الخزعلي: "الاخوة الذين كانوا حاضرين في كل التجارب السياسية السابقة مثل التحالف الوطني وغيره، اعترفوا أن أفضل حالة انتجت قرار أو حققت نتائج هو الإطار التنسيقي، كأقوى من التجارب السابقة".

وبين أن "الإطار التنسيقي استطاع أن يقف امام تحالف ثلاثي استطاع ان يعالج انسداد سياسي، استطاع ان يشكل حكومة، استطاع ان يختار رئيس وزراء، استطاع ان يعدل قانون انتخابات واستطاع ان يجري انتخابات في المحافظات".