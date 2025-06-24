الخزعلي: إيران واجهت إسرائيل و أمريكا منفردة

شفق نيوز/ أكد الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق، قيس الخزعلي، يوم الثلاثاء، أن إيران واجهت إسرائيل والولايات المتحدة "منفردة"، مشيرا إلى أنها تمكنت من نقل المعركة الى الداخل الاسرائيلي.

وقال في بيان، نبارك للجمهورية الإسلامية الإيرانية "قيادةً وحكومةً وشعباً"، ما وصفه بـ"الانتصار الواضح بالصمود الكبير أمام أكبر قوة عسكرية في العالم، المتمثلة بالولايات المتحدة الأمريكية ومعها الكيان الصهيوني الغاصب".

وأضاف، أن "الجمهورية الإسلامية استطاعت بمفردها مواجهة كل قوى الشر مجتمعةً، دون أن يتمكن الكيان من تحقيق أي هدف من أهدافه في تغيير النظام أو تدمير القدرة الصاروخية البالستية أو القدرات النووية".

وتابع، أن "الجمهورية الإسلامية حققت النصر من خلال نقل المعركة إلى الداخل الإسرائيلي، واستمرار صواريخها في إصابة أهدافها في شتى بقاع الكيان الغاصب حتى اللحظة الأخيرة".

وأعرب الخزعلي عن أمله في أن يكون "هذا النصر مقدمةً لإيقاف العدوان الصهيوني على الشعب في غزة"، مشيداً بما وصفه بـ"عزة وشرف الشعب الإيراني العظيم" وفق تعبيره.