الخزعلي يدعو البرلمان العراقي لتشريع قانون يجرم "المثليين"

شفق نيوز / دعا أمين عام عصائب "أهل الحق" قيس الخزعلي، يوم السبت، إلى تشريع قانون من قبل أعضاء البرلمان العراقي، يجرم "المثلية الجنسية".

وقال الخزعلي في تدوينة له على تويتر، إن "بعد كلّ ما ذكر من خطورة المشاريع الأمريكية الخبيثة، التي تستهدف قيم وتقاليد المجتمع العراقي، صار لزاما على كل الشرفاء في مجلـس النـواب، تشـريعُ قانوننِ يُجرّمُ الشذوذ الجنسي بأطروحته الأمريكية الجديدة (المثلية)".

وشدد الخزعلي، على ضرورة أن يكون هذا القانون "ضامن لإيجاد الحصانة والحماية الكافية للقيم والعقائد والأخلاق الأصيلة للمجتمع العراقي".