الخزعلي يحذر من إشاعة الفوضى: نحن أمام واقع جديد بعد استقالة الصدريين

شفق نيوز / حذر القيادي في الإطار التنسيقي، أمين عام حركة العصائب، قيس الخزعلي، يوم الاثنين، من جهات تقف خلف "الكيبورد" لإشاعة الفوضى ودعم الاقتتال الداخلي في العراق، فيما شدد على ضرورة تشكيل حكومة تخدم الشعب.

وقال الخزعلي، خلال لقاء متلفز تابعته وكالة شفق نيوز، إن "هناك من عطل مشروع الصين في العراق، من خلال التظاهرات، كما إن جهات عملت أيام التظاهرات على تعطيل شركة سيمنز الألمانية لتطوير الكهرباء".

وأضاف: "ندعم مطالب المواطنين بالتظاهر لتوفير الخدمات الأساسية، لكن حل مشكلات البلد، لن تتم عبر تعطيل الدوام وقطع الشوارع"، مردفاً بالقول: "نحن الآن أمام واقع جديد بعد استقالة نواب الكتلة الصدرية".

وتابع: "نأمل الإسراع بتشكيل حكومة جديدة واختيار رئيس وزراء يعالج مشكلات البلد الاقتصادية، كما يقع على عاتقه حل بقية المشكلات الداخلية، كالجفاف والقطاع الزراعي".

وكان القيادي في الإطار التنسيقي، زعيم تحالف الفتح هادي العامري، قد دعا بوقت سابق من اليوم، المرجعية الدينية في النجف، إلى التدخل لإنقاذ العملية السياسية في العراق، مؤكداً أن البلد يمر بمنعطف صعب.

ووجه الصدر، أمس الأحد، نواب الكتلة الصدرية في مجلس النواب العراقي، بتسليم استقالتهم إلى رئيس المجلس محمد الحلبوسي، فيما قدم شكره إلى حلفائه في تحالف "إنقاذ الوطن" وأبلغهم أنهم "في حلٍ منه".

ووقع رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، على استقالات نواب الكتلة الصدرية، بحضور رئيس الكتلة النيابية حسن العذاري، وعلق عقب ذلك، بالقول: "وقعت استقالاتهم على مضض"، مشيراً الى بذل جهود لثني الصدر، عن هذه الخطوة.

هذا وعلمت وكالة شفق نيوز، عن اجتماع مرتقب من المقرر عقده من قبل الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي، ورئيس تحالف السيادة خميس الخنجر، وصف بـ"المهم" لاتخاذ قرار "موحد" بعد انسحاب الكتلة الصدرية من البرلمان العراقي.