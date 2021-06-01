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الخزعلي يحدد شخصين يقفان وراء الأحداث الأخيرة: الكاظمي يريد استمرار تواجد الأميركان

Category: سیاسة

Date: 2021-06-01T09:02:10+0000
الخزعلي يحدد شخصين يقفان وراء الأحداث الأخيرة: الكاظمي يريد استمرار تواجد الأميركان

شفق نيوز/ قال الامين العام لعصائب اهل الحق قيس الخزعلي، يوم الثلاثاء، إن شخصين يقفان وراء الأحداث التي تمر بها البلاد.

وأوضح الخزعلي في مقابلة متلفزة تعرض مساء اليوم، وتابعتها وكالة شفق نيز، أن "رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي يريد استمرار تواجد القوات الأميركية في العراق"، مضيفا "قيس الخزعلي: ليس لدينا مشكلة بالوقوف مع الكاظمي ومساعدته في بناء الدولة".

وتابع أن "من يصبح رئيس وزراء لا يعني أن يكون معصوما"، مشيرا إلى ان "الحشد الشعبي هو الجزء الباقي من هيبة الدولة".

ولفت إلى أن "الحشد الشعبي حرر المنطقة التي ولد فيها رئيس البرلمان محمد الحلبوسي ووزير الدفاع جمعة عناد".

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