الخزعلي يحثُّ الحكومة العراقية على تقليل الامتيازات والفوارق بين موظفي الدولة

شفق نيوز/ حثّ الأمين العام لحركة "عصائب أهل الحق" قيس الخزعلي الحكومة العراقية على تقليل الامتيازات والفوارق بين موظفي الدولة.

جاء ذلك في كلمة ألقاها بمناسبة عيد الغدير، ندعو النخب والطبقة الواعية ومؤسسات الدولة إلى تشريع قانون تجريم الشذوذ الجنسي.

وتطرق إلى الموازنة الثلاثية للبلاد قائلا: ننتظر تطبيقها بالشكل الذي يضمن حقوق ابناء المجتمع الواحد، مؤكد أنه يجب استثمار الفرصة لتوفير السكن المناسب لكل أبناء الشعب.

ودعا الخزعلي إلى رفع سقف الرواتب الأسمية للدرجات الوظيفية المتدنية.

وأعرب عن أمله بتسريع الخطى واستثمار الوقت لتقديم الخدمات للمجتمع العراقي، مردفا بالقول: نحث الحكومة على المزيد في تقديم الخدمات ومحاربة الفساد.