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الخزعلي يتوعد الأمريكيين: الهدنة انتهت

Category: سیاسة

Date: 2020-11-19T20:21:47+0000
الخزعلي يتوعد الأمريكيين: الهدنة انتهت

شفق نيوز/ أعلن زعيم عصائب أهل الحق قيس الخزعلي، المقرب من إيران، يوم الخميس، انتهاء الهدنة مع الأمريكان في العراق، مؤكدا أن التصدي للوجود الأجنبي في العراق مشروع بكافة الوسائل.

وقال الخزعلي، في مقابلة متلفزة على قناة العراقية المملوكة للحكومة، إنه "لم يكن للممثلة الأممية جينين بلاسخارت أي دور في موضوع الهدنة بين فصائل المقاومة والجانب الأمريكي أبدا، والشخص الأساسي الذي تدخل في موضوع الهدنة وحاول تجنيب البلد التداعيات هو هادي العامري زعيم تحالف الفتح".

وأضاف أن "الهدنة مع الأمريكان انتهت، كون شروط الهدنة لم تتحقق، وسنثبت المبدأ في الحق الكامل بالتصدي العسكري للقوات الأجنبية، خصوصًا أن التصدي للوجود الأجنبي ورفضه مشروع بكافة الوسائل المتاحة".

وتأتي تصريحات الخزعلي بعد يوم من عودة عمليات القصف الصاروخي نحو المنطقة الخضراء، التي تضم السفارة الأمريكية في العراق.

وتسبب الهجوم الأخير بسقوط طفلة ضحية وعدد من الجرحى المدنيين. واستخدم فيه لأول مرة صواريخ من نوع غراد. 

وكان هذا أول هجوم من نوعه خلال نحو خمسة أسابيع، بعدما توقفت الهجمات إثر إعلان جماعة تطلق على نفسها اسم "المقاومة العراقية" في العاشر من الشهر الماضي، إيقاف عملياتها ضد القوات والمصالح الأجنبية وخاصة الأمريكية في العراق لاتاحة الفرصة أمامها للانسحاب من البلاد.

و"المقاومة العراقية" جهة غير معروفة، ويعتقد أنها تضم فصائل شيعية مسلحة مقربة من إيران بينها "كتائب حزب الله العراقي" و"عصائب أهل الحق" و"حركة النجباء".

وجاء إعلان وقف الهجمات، بعدما هددت واشنطن بإغلاق سفارتها في العاصمة العراقية بغداد، وفق ما أفادت وسائل إعلام أمريكية.

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