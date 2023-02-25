الخزعلي يتهم دولاً بشن حرب ناعمة على العراقيين بدعم "الجندر وحرية المرأة والجنس"

شفق نيوز/ اتهم الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق قيس الخزعلي، يوم السبت، سفارات ومخابرات دول (لم يسمها) بشن حرب ناعمة على العراقيين من خلال دعم مفاهيم "الجندر وحرية المرأة والجنس"، وان هذه الدول تضخ مليارات الدولارات في هذا الإطار.

وقال الخزعلي في كلمة القاها خلال حفل تأبيني لأحد الضحايا من قياديي الحشد الشعبي: "مورست على العراقيين الانواع المختلفة من أساليب التشويه والحرب النفسية والاعلامية والفكرية بمختلف ما تسمى بالحرب الناعمة من على مواقع التواصل الاجتماعي دارها ويديرها الى الان جيوش الكترونية تقف خلفها سفارات عديدة، واجهزة مخابرات وحدث ولا حرج، وصرفوا من اجلها مليارات الدولارات من اجل ان يحرفوا عقيدة واخلاق وعادات وتقاليد هذا الشعب".

وأضاف أن "مليارات الدولار تصرف شهريا بعض الدول والسفارات لدعم ما تسمى منظمات المجتمع المدني الموجهة لم يسمى الجندر وتمكين المرأة وحرية الجنس"، لافتا إلى أن احدى الدول تصرف 3 مليارات دولار سنويا في هذا المجال".