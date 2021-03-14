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الخزعلي يتحدث عن قدوم فريق إماراتي لإدارة جهاز المخابرات العراقي

Category: سیاسة

Date: 2021-03-14T18:34:50+0000
الخزعلي يتحدث عن قدوم فريق إماراتي لإدارة جهاز المخابرات العراقي

شفق نيوز/ تحدث الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق، قيس الخزعلي، يوم الأحد، عن "مؤامرة تحاك ضد العراق"، متمثلة بمجيء فريق أمني إماراتي لإدارة جهاز المخابرات العراقي.

وقبل يومين، أفاد مصدر مسؤول لوكالة شفق نيوز، بنقل عدد من الضباط التابعين لجهاز المخابرات العراقي إلى هيئة المنافذ الحدودية، استنادا لقرار صادر عن الحكومة الاتحادية، مبيناً أن القرار جاء لعدم إطلاق التعيينات في دوائر ومؤسسات الدولة، فيما نفى في الوقت ذاته استبعاد هؤلاء الضباط على خلفية ولائهم للحشد الشعبي.

وتساءل الخزعلي، عن هذا الأمر، مستندا إلى ما وصفها "مصادر موثوقة"، أفادت بمجيء فريق أمني إماراتي، ليدير جهاز المخابرات العراقي، بالقول "هل وصل العراق إلى هذه الدرجة من الضعف حتى يستباح بهذه الطريقة؟".

ونوه إلى أن "الإمارات ستفعل بالعراق، كما فعلت في اليمن وليبيا"، مبديا استغرابه من "سبب السكوت والتهاون إزاء هذا الموضوع".

وأكد الخزعلي، أن "ما يجري في العراق منذ فترة، أقل ما يقال عنه إنه خطير ويهدد مستقبل العراق".

وكشف مصدر مطلع، أمس السبت، عن تحرك من قبل لجنة الأمن والدفاع النيابية باستدعاء وكيل جهاز المخابرات الوطني لبيان مدى حقيقة نقل 300 ضابط من الجهاز إلى المنافذ الحدودية، الأمر الذي اعتبرته خرقا فاضحا داخل الجهاز.

وأضاف المصدر، أن إثبات حقيقة هذا الأمر سيدفع البرلمان إلى استضافة رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، لبيان أسباب اقدامه على هذا التصرف الخطير.

واشتكى عدد من ضباط جهاز المخابرات العراقي، بسبب نقل خدماتهم من الجهاز إلى هيئة المنافذ الحدودية.

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