الخزعلي يبدي قبولاً ضمنياً لقانون الأمن الغذائي

شفق نيوز/ أبدى زعيم عصائب اهل الحق قيس الخزعلي، يوم السبت، قبولاً ضمنياً لشريع قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي.

وقال الخزعلي في تغريدة اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، إن "الضرورات تقدر بقدرها، وموضوع الأمن الغذائي لأبناء شعبنا ضرورة، ويجب تسخير إمكانات الدولة من أجله، خصوصا مع وجود الوفرة المالية كما هو الحال الآن".

وتابع، "لكن هذا لا يعني تشريع قانون يتضمن مواد تفتح أبواب الفساد لأرباب الفساد". واعلن مجلس النواب العراقي، تأجيل جلسته لليوم السبت الخاصة بقانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي.

وذكر بيان للدائرة الإعلامية للبرلمان ورد لوكالة شفق نيوز؛ أنه "بناء على طلب بعض الكتل النيابية وللمزيد من المشاورات لإنضاج قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية و للحاجة الى مزيد من الوقت تقرر تأجيل جلسة يوم غد (السبت)".

فيما لم يحدد البيان أي موعد لاحق لعقد الجلسة.