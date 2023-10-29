الخزعلي يبحث في بغداد مع وفد من حماس آخر تطورات الأوضاع في غزّة

شفق نيوز/ بحث الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق قيس الخزعلي، اليوم الأحد، مع وفد من حركة حماس خر تطورات الأوضاع في قطاع غزّة المحاصر.

جاء ذلك خلال استقباله في مكتبه وفدا من الحركة، ضمّ القيادي في الحركة أسامة حمدان، ومحمد الحافي عضو مكتب العلاقات العربية والإسلامية، والوفد المرافق لهما.

وذكر بيان صادر عن المكتب الإعلامي للخزعلي، أنه جرى خلال اللقاء، استعراض أهم التطورات التي يشهدها قطاع غزّة، وصمود المقاومة، واستبسال رجالها في التصدّي لأعنف هجمة يقوم بها كيان الاحتلال الغاصب.

وأضاف البيان أن الزعلي الخزعلي، أكّد موقفَ العراق عموماً، وفصائل المقاومة خصوصاً، الثابتَ تجاه القضايا المصيرية للأُمة الإسلامية، التي أبرزها القضية الفلسطينية.