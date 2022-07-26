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الخزعلي يبلغ بلاسخارات أن ترشيح السوداني "حصل بالاجماع"

Category: سیاسة

Date: 2022-07-26T17:36:00+0000
الخزعلي يبلغ بلاسخارات أن ترشيح السوداني "حصل بالاجماع"

شفق نيوز/ أكد الامين العام لحركة عصائب اهل الحق، قيس الخزعلي، وممثل الأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت، يوم الثلاثاء، على ضرورة دعم الحكومة الجديدة وحسم الاستحقاقات الدستورية، وادانة الاعتداءات التركية دولياً.

وذكر المكتب الاعلامي لحركة العصائب، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، ان الخزعلي استقبل في مكتبه ببغداد الممثلة الأممية في العراق، وبحثا آخر المستجدات والتطورات على الساحة السياسية العراقية التي تبلورت مؤخراً.

وتطرق الجانبان إلى موضوع تشكيل الحكومة الجديدة ودعم انسيابيتها وإنهاء ملف الإستحقاقات الدستورية وسبل الإسراع بتشكيل الحكومة بأقرب وقت ممكن وضرورة أن تكون الحكومة القادمة خدمية بامتياز.

من جهته شدد الخزعلي على ضرورة ان يكون الموقف الدولي بخصوص الإعتداء التركي على العراق بمستوى خطورة وأهمية الحدث خصوصاً وإن الأدلة التي يمتلكها العراق كافية لإدانة الحكومة التركية.

وأشار إلى أن اختيار مرشح رئاسة الحكومة قد حصل بالإجماع ولم يكن هنالك أي تدخل أجنبي في آلية الاختيار.

بدورها أعربت بلاسخارت عن تضامنها مع الشعب العراقي أمام الاعتداءات الأخيرة وضرورة تظافر الجهود لإكمال باقي الاستحقاقات الدستورية بخصوص تشكيل الحكومة من أجل القيام بواجبها أمام الشعب.

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