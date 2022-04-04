الخزعلي والحكيم يؤكدان أهمية التوصل إلى حلول تحفظ "حقوق المكون الأكبر"

شفق نيوز/ أكد الأمين العام لعصائب أهل الحق قيس الخزعلي ورئيس تيار الحكمة عمار الحكيم، يوم الإثنين، أهمية التوصل إلى حلول تحفظ "حقوق المكون الأكبر".

وبحث الطرفان بحسب بيان لمكتب الخزعلي ورد لوكالة شفق نيوز، "التطورات السياسية في العراق والمنطقة".

وأكدا على "أهمية الإستفادة من أجواء شهر رمضان الروحية المباركة في تقريب وجهات النظر بين أبناء البلد الواحد والتوصل إلى حلول تحفظ حقوق المكون الأكبر وتسرع في إتخاذ الخطوات اللازمة لتأمين الواقع الأفضل الذي يستحقه الشعب العراقي".

وأمس الأحد، كشف مصدر في الإطار التنسيقي، عن مساع لجمع القوى السياسية كافة، لأجل حلحلة الخلافات وتجاوز حالة الانسداد السياسي الذي شهده العراق منذ إعلان النتائج النهائية للانتخابات، ومن ثم تشكيل حكومة يشارك فيها الجميع.

وأبلغ المصدر، وكالة شفق نيوز، أن "القيادات الشيعية للإطار مستمرة بعقد اجتماعاتها التداولية للوصول إلى مقترحات حلول تنهي الخلاف الشيعي – الشيعي، وتحفظ حق المكون في السلطة، ومن المؤمل أن ينطلق غدا وفداً من الإطار إلى (الحنانة) مقر إقامة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، في محافظة النجف في محاولة جديدة لكسر جمود علاقة (الإطار والتيار) وإعادة إحياء التفاوض السياسي في حال تحصلت قوى الإطار على ردود إيجابية عبر مجساتها على قبول صدري لمحاولتها".

وأضاف المصدر، أن الإطار التنسيقي أبلغ القوى الكوردية (الديمقراطي) بزعامة مسعود بارزاني، و(الاتحاد) بزعامة بافل طالباني، بضرورة الاتفاق على مرشح لرئاسة الجمهورية، بعيداً عن الأسماء المطروحة"، بمعنى أن يسحب كلاً من الديمقراطي والاتحاد مرشحيهما للمنصب والاتفاق على مرشح جديد أو تسمية مرشحين جدد يتم التصويت عليهما تحت قبة البرلمان".