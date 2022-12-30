الخزعلي: هناك حرب اقتصادية على العراق رغم امتلاكه وفرة مالية جيدة

شفق نيوز/ اعتبر الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق قيس الخزعلي، يوم الجمعة، أن العراق يتعرض إلى "حرب إقتصادية" في إشارة إلى ارتفاع أسعار صرف الدولار أمام العملة المحلية.

جاء ذلك خلال كلمة للخزعلي خلال مهرجان "عطر السواتر" الذي يتزامن مع الذكرى السنوية الثالثة لاغتيال نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي "أبو مهدي المهندس"، والجنرال الإيراني البارز قاسم سليماني بضربة جوية امريكية في مطلع العام 2020.

وقال الخزعلي في كلمته، إن "النصر الذي تحقق على داعش يجب ان يكتمل بتحقيق السيادة وعدم السماح باي قوات اجنبية في العراق"، مردفا بالقول إنه "تكالب الأعداء على العراق في 2014 من كل بلدان العالم في العلن وفي الخفاء".

وأضاف أنه "حققنا نصرا سياسيا في تشكيل حكومة وطنية دون تدخل دولي في اختيار رئيس الوزراء"، لافتا إلى أن "هناك عددا غير قليل من القوى السياسية تريد الخير وتريد النجاح الاقتصادي لكن مازالت هناك مؤامرات".

ونوه الخزعلي إلى أن "هناك حربا اقتصادية على العراق رغم امتلاك البلاد وفرة مالية جيدة".