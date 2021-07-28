الخزعلي: أميركا تتهيأ لظهور الإمام المهدي بسفن حربية وعيد الغدير أهم للشيعة من الأضحى والفطر

شفق نيوز/ أبدى زعيم عصائب أهل الحق، قيس الخزعلي، يوم الأربعاء، اعتراضه على اتفاق الانسحاب للقوات الامريكية في العراق، والذي جرى بين رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي والرئيس الامريكي جو بايدن في واشنطن.

جاء ذلك في كلمة للخزعلي بمناسبة عيد الغدير، -حيث أعلن نبي الإسلام محمد الإمام علي مولًى للمسلمين من بعده، بحسب المرويات الشيعية.

وقال الخزعلي، "عيد الغدير أهم من عيد الأضحى وعيد الفطر لدى الشيعة. للأسف لم يوجد الاحترام المطلوب لهذا العيد ولا الاحترام المطلوب لمشاعر من يعتقد بهذا العيد".

وفي محور أخر، تطرق الخزعلي لاتفاق الانسحاب الامريكي، وقال "لا توجد نوايا حقيقية للإدارة الأمريكية بالخروج من العراق، ولن تكون نتيجة هذه المفاوضات انسحاب القوات الأمريكية من العراق وإنما ستكون مجرد تلاعب لفظي".

وبين أن "الطيران الأمريكي يتركز بشكل أساسي فوق بغداد ويستعمل لأغراض التجسس، وتساءل، "ماذا يفعل الطيران الاستطلاعي المسيّر فوق محافظات الوسط والجنوب؟ مبيناً، هذا الطيران هدفه الحقيقي التجسس ومراقبة فصائل المقاومة ومراقبة الحشد الشعبي".

وأضاف أن "أميركا ملأت الخليج بالسفن الحربية للتهيؤ لظهور الإمام المهدي- الإمام الثاني عشر عند المسلمين الشيعة-، أميركا احتلت العراق ولن تخرج بسهولة دون عمل قوي من المقاومة، بل أن تكلفة بقاء القوات الأميركية في العراق ستكون باهظة".