الخزعلي: مشروع تقسيم سوريا يُنفذ بأيادٍ عربية لخدمة إسرائيل

شفق نيوز/ أكد الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق قيس الخزعلي، اليوم الاثنين، أن العام المنصرم كان مليئًا بالأحداث الصعبة، مشيرًا إلى أن غزة تتعرض "للذبح من الوريد إلى الوريد" دون تحرك فعلي من قبل المجتمع الدولي، باستثناء محور المقاومة.

وقال الخزعلي، خلال خطبته في صلاة عيد الفطر، إن الموقف الذي تبناه "القادة الشهداء والأمين العام لحزب الله حسن نصر الله"، تجاه غزة، يعكس "الصدق والإخلاص"، مضيفاً أن "الموقف الأخلاقي لنصر الله تجاه غزة انطلق من مبادئ أهل البيت".

وانتقد الخزعلي وقوف العالم الإسلامي متفرجًا دون تقديم دعم حقيقي لقطاع غزة، الذي وصفه بالمحروم، كما أشار إلى أن الدوافع العقائدية للصراع لا تقتصر على فلسطين ولبنان فقط، بل تهدف لتحقيق "الأطماع الصهيونية في السيطرة على المنطقة".

وأضاف أن الحرب على غزة لم تكن بدوافع سياسية بحتة لدى العدو الإسرائيلي، مشيرًا إلى أن إحدى الدول العربية تضطلع بدور في تنفيذ "المشروع الإسرائيلي لتقسيم سوريا".