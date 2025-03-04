الخزعلي: أمريكا اختارت رئيس وزراء عراقي مرة واحدة وفشلت

شفق نيوز/ أكد الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق قيس الخزعلي، يوم الثلاثاء، أن الولايات المتحدة الأمريكية لاتتدخل في اختيار أي رئيس مجلس وزراء عراقي، فيما أشار إلى أن الحديث عن حل الحشد الشعبي وفصائل المقاومة غير صحيح.

جاء ذلك خلال مؤتمر "يوم الشهيد المقاوم" الذي اقامته حركة عصائب أهل الحق في العاصمة بغداد بقاعة مديرية الإعلام.

وقال الخزعلي، خلال كلمته في المؤتمر، وحضرها مراسل وكالة شفق نيوز، إن "مقاومة المحتل في الأراضي الفلسطينية مستمرة، والعدو لا يستطيع القول إنه انتصر في معركته رغم توقف الحرب مؤقتاً في قطاع غزة"، مبيناً أن "اغتيال قادة المقاومة في فلسطين ولبنان لا يعني أن الكيان الغاصب انتصر في المعركة".

وعن أنباء حل الفصائل المسلحة في العراق، أضاف الخزعلي، أن "هناك أشخاصاً هم أشباه الرجال يظهرون في وسائل الإعلام يتحدثون عن حل الحشد الشعبي واعتقال القادة وسحب السلاح والأموال وغيرها من الأمور وجميعها غير حقيقية"، مؤكداً أن "حرية الإعلام في العراق هي من تتيح لهم الحديث هكذا ونحن نحترمها".

وأشار الخزعلي، إلى أن "الحشد الشعبي وفصائل المقاومة هما عظيمان ولا يمكن الاستغناء عنهما"، مضيفاً أن "وجود الفصائل والحشد الشعبي نتيجة تضحيات أمة عراقية".

وعن التدخل الأميركي في العراق، أوضح الخزعلي، أن "الولايات المتحدة الأميركية لم تتدخل منذ العام 2003 في اختيار أي رئيس وزراء عراقي إلا مرة واحدة وكانت التجربة فاشلة جداً".

وختم الخزعلي، حديثه قائلاً إن "هناك شخصاً يسعى للحصول على منصب رئاسة الوزراء المقبلة من خلال الدعم الأميركي"، مؤكداً أن "هذا لا يمكن أن يحصل إلا عن طريق أسمه والمشاركة في الانتخابات واختياره من قبل الشعبي العراقي".