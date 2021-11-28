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الخزعلي يدعو السيستاني للتدخل: وضع البلد خطير واتهام المقاومة باغتيال الكاظمي لعب بالنار

Category: سیاسة

Date: 2021-11-28T16:31:23+0000
الخزعلي يدعو السيستاني للتدخل: وضع البلد خطير واتهام المقاومة باغتيال الكاظمي لعب بالنار

شفق نيوز/ وجه الامين العام لحركة عصائب اهل الحق قيس الخزعلي،  يوم السبت، دعوة صريحة للمرجع الشيعي الأعلى علي السيستاني للتدخل و "وضع النقاط على الحروف"، بعد ان وصل وضع العراق، إلى "الخطير" بحسب قوله.

وقال الخزعلي في كلمة متلفزة تابعتها وكالة شفق نيوز، إن "حادثة استهداف منزل رئيس الوزراء لو صحت خطيرة ولا يمكن السكوت عليها على الإطلاق، ومحاولة اتهام فصائل المقاومة بها هو لعب بالنار ومحاولة لجر البلد الى ازمة كبيرة".

وأضاف، ان "الكاظمي لم يكن موجوداً في منزله عندما تم الاعلان عن الاستهداف المزعوم"، مشيرا إلى أن "الكاظمي لم يقبل اشراك فصيلين من المقاومة بالتحقيق في الاستهداف وهذا ما يزيد الشك".

وتابع الخزعلي، "نوجه رسالة الى اللجنة المكلفة بالتحقيق حول الحادثة المزعومة لاستهداف منزل الكاظمي.. يجب ان تقدموا ادلة ملموسة واثباتات حقيقية وليست ادعاءات واعلام وفيس بوك لان الوضع لا يتحمل".

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