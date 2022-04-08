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الخزعلي: لن نقبل بحكومة صدرية ونتنافس مع الصدر على المكاسب السياسية

Category: سیاسة

Date: 2022-04-08T19:43:48+0000
الخزعلي: لن نقبل بحكومة صدرية ونتنافس مع الصدر على المكاسب السياسية

شفق نيوز/ أكد الامين العام لعصائب اهل الحق قيس الخزعلي، يوم الجمعة، أن الاطار التنسيقي الشيعي لا يقبل بحكومة صدرية.

وقال الخزعلي في لقاء متلفز بثته قناة الشرقية وتابعته وكالة شفق نيوز، إن "الإطار التنسيقي يريد رئيس وزراء يختاره زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر لكن يكون ترشيحه عبر الكتلة الاكبر.

وأضاف، "ليس لدينا خلاف مع التيار الصدري وإنما هناك خلاف على التمثيل والمكاسب السياسية".

ولفت الخزعلي الى أن "رفض الصدر مشاركة نوري المالكي ودولة القانون بالتشكيلة الحكومية ليس خلافاً شخصياً وانما خلاف على الثقل السياسي كون المالكي يمتلك اكثر من 35 مقعداً نيابياً".

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