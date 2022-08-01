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الخزعلي لمتظاهري "المعلق": لا تتقدموا شبراً داخل الخضراء ولا تسمحوا بالتجاوز على القوات الأمنية

Category: سیاسة

Date: 2022-08-01T14:04:57+0000
الخزعلي لمتظاهري "المعلق": لا تتقدموا شبراً داخل الخضراء ولا تسمحوا بالتجاوز على القوات الأمنية

شفق نيوز/ وجه الامين العام لعصائب اهل الحق قيس الخزعلي، يوم الإثنين، رسالة للمتظاهرين من انصار الاطار التنسيقي الذين تجمعوا عند بوابة المنطقة الخضراء من جهة الجسر المعلق.

وقال الخزعلي في رسالته التي وردت نسخة منها لوكالة شفق نيوز، "انما خروجكم لم يكن ضد شخص او جماعة ما وانما خروجكم من اجل العراق كل العراق حكومته وبرلمانه وشعبه، لذلك ليكن هتافكم من اجل العراق فقط ولا تتعرضوا لاي شيء اخر".

وأضاف، "اعلموا ان المرجعية الان تتابعكم وكل العراقيين بل كل العالم يتابعكم فاعكسوا الواقع المشرق الذي تنتمون اليه وتمثلونه وانتم ابناء المرجعية وابناء الحشد والمقاومة وابناء (الشايب) بتظاهراتكم السلمية ولا تسمحوا لاي أحد بان يتجاوز على القوات الامنية ولا تتقدموا شبرا واحدا داخل المنطقة الخضراء".

وختم بالقول، "لتكن رسالتكم واحدة موحدة انما خرجتم من اجل العراق فقط من اجل العراق فقط".

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