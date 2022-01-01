الخزعلي للقوات الأجنبية: أبناء المقاومة جاهزون ليعلمونكم المزيد من الدروس

شفق نيوز / أكد الأمين العام لعصائب "أهل الحق"، قيس الخزعلي، يوم السبت، أن أبناء المقاومة جاهزون وسيجبرون الاحتلال الأمريكي على الخروج من العراق.

وتجمع الآلاف من أنصار الحشد الشعبي، وسط العاصمة العراقية بغداد، في وقت سابق من اليوم، لإحياء الذكرى الثانية لاغتيال سليماني والمهندس، بحضور العامري ورئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، فضلا عن قادة الفصائل.

وذكر الخزعلي، في كلمة له بمناسبة ذكرى اغتيال سليماني والمهندس، أن "أبناء المقاومة جاهزون لأن يعلمونكم المزيد من الدروس، وسيجبرون الاحتلال الأمريكي على الخروج من العراق".

وأضاف مخاطباً القوات الأمريكية في العراق: "عليكم أن تفهموا جيداً أن هذا الشعب لا يمكن أن يرضى بالاحتلال"، لافتاً إلى ان "الدروس التي وجهها إليكم أبطال المقاومة في العراق، هي رسالة لإخراجهم (القوات الأجنبية) من العراق".