الخزعلي للسوداني: العراقيون يعولون على حكومتكم للخلاص من الحقبة السابقة

شفق نيوز/ أشاد الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق قيس الخزعلي، يوم الأربعاء، بجهود حكومة السوداني على "جميع المستويات".

وقال مكتب الخزعلي في بيان، ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن الأخير استقبل رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، في مكتبه ببغداد.

وأضاف البيان، أن الخزعلي، أشاد بجهود الحكومة في تحقيق التنمية والإعمار والاستقرار في البلاد، موضحا أن الجانبين ناقشا أهمية دعم الاستقرار السياسي والأمني، لتمكين الحكومة من تنفيذ برنامجها الهادف إلى النهوض بالمستويات العمرانية والخدمية والاقتصادية.

وثمّنَ الخزعلي، جهود دولة رئيس مجلس الوزراء وحكومته في تنفيذ الإصلاحات المالية والاقتصادية، ومحاربة الفساد، واستنفار الجهود وزيادة زخم الثورة العمرانية التي تشهدها البلاد، لتحقيق العيش الكريم للعراقيين، مجددًا دعمه للحكومة في تنفيذ برنامجها الوزاري، وتحقيق طموحات الشعب العراقي الذي يُعوّل كثيرًا على هذه الحكومة، للخلاص من حقبة الإهمال والمعاناة خلال الفترة السابقة.

وفي ختام اللقاء، شكر رئيس الوزراء، سماحة الخزعلي، لمواقفه الوطنية، ودعمه الواضح لجهود الحكومة، واهتمامه العالي بكلّ ما يمس حياة الشعب العراقي، وفق البيان.