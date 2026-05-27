الخزعلي: المقاومة لا تقتصر على العمل العسكري بل تمتد لبناء دولة قوية في العراق

اعتبر الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق قيس الخزعلي، يوم الأربعاء، أن المقاومة لم تعد تقتصر على العمل العسكري وحسب، بل تمتد لبناء دولة قوية قادرة على اتخاذ قرارها السيادي.

وقال الخزعلي في خطبة صلاة عيد الأضحى في بغداد، إن العمل العسكري للمقاومة كان أولوية قصوى عندما كانت الدولة العراقية مهددة.

وأوضح أن الفكر الصحيح للمقاومة يتجسد في بناء دولة قوية تمتلك قرارها وسيادتها ومؤسساتها، مشدداً على أن "أي مقاومة ليس لها مشروع بناء متكامل ستتحول مع الوقت إلى عبء على المجتمع".