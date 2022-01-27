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الخزعلي: حكومة الكاظمي اضاعت أكثر من 3 مليارات دولار سنوياً من استحقاقات البصرة

Category: سیاسة

Date: 2022-01-27T11:02:27+0000
الخزعلي: حكومة الكاظمي اضاعت أكثر من 3 مليارات دولار سنوياً من استحقاقات البصرة

شفق نيوز/ اتهم النائب عن محافظة البصرة فالح الخزعلي يوم الخميس حكومة تصريف الأعمال الحالية برئاسة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي بإضاعة "اكثر من 3 مليارات دولار سنوياً من استحقاقات المحافظة بسبب طعنها بقانون الموازنة العامة في ما يخص صندوق الإعمار الذي أُقرّ سابقاً".

وقال الخزعلي في بيان اليوم إن "الكاظمي وحكومته عقد جلسة خاصة في محافظة البصرة لمناقشة الاهمال الحكومي المتعمد وسوء الخدمات وتعطيل قانون البصرة عاصمة العراق الاقتصادية".

وتابع بالقول إن "القوى السياسية بوزرائها كافة، وطيلة السنوات السابقة كانوا وما زالوا غير منصفين بالتعامل مع محافظة البصرة، وقريباً سأطالب بحضورهم لمجلس النواب ".

وتأتي هذه التصريحات بالتزامن مع زيارة يجريها رئيس مجلس الوزراء الحالي مصطفى الكاظمي إلى محافظة البصرة الغنية بالنفط والتي تقع أقصى جنوبي العراق والتي تعاني من تردٍ بالواقع الخدمي والمعيشي.

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