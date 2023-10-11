مستشار السوداني: الحكومة العراقية طبّقت 59% من ورقة الاتفاق السياسي

شفق نيوز/ كشف مستشار رئيس مجلس الوزراء، رئيس لجنة تبسيط الإجراءات الحكومية عقيل الخزعلي، يوم الأربعاء، إن الحكومة الاتحادية برئاسة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني طبّقت قرابة 60 بالمئة من الاتفاق السياسي لائتلاف إدارة الدولة.

جاء ذلك خلال استضافته خلال الجلسة السابعة من ملتقى "ميري" تحت عنوان "حكومة السوداني.. التعهدات والتقدم والآفاق".

وقال الخزعلي، إن ورقة الاتفاق السياسي باعتبارها المظلة الجامعة التي حوت كتل ائتلاف "ادارة الدولة" بكل مكونات الشعب العراقي طبقنا منها ما نسبته 59 بالمئة، والحكومة لم يمض من عمرها عام كامل.

وأوضح أنه في ورقة الاتفاق السياسي لدينا 40 محورا رئيسيا، ومن هذا العدد أجرينا خطوات ومراحل فرعية بلغت 81 محوراً فرعياً من هذا الرقم تحقق 48 منجزا بلغة الأرقام، مبينا أن التقرير موجود وسيُبث بمناسبة تشكيل الحكومة يوم 27 من الشهر.

وعن القوانين المهمة التي تسعى الحكومة العراقية لإقرارها و إرسالها البرلمان من أجل تشريعها، قال الخزعلي، لدينا 20 مشروع قانون نص عليه المنهاج الحكومي، و ورقة الاتفاق السياسي التي هي جزء لا يتجزأ من ذلك المنهاج.

وأشار إلى أن 8 مشاريع قوانين تم إرسالها إلى مجلس النواب، لكن قانوني النفط والغاز، والمحكمة الاتحادية العليا وردت ملاحظات عليهما من قبل رئيس الجمهورية، وحكومة إقليم كوردستان لتضطر الحكومة الاتحادية على سحبهما لإعادة النظر فيهما.