الخزعلي: الإطار منفتح ونرحب بأي دور عربي لإنهاء الانسداد

شفق نيوز / أكد القيادي في الإطار التنسيقي، قيس الخزعلي (أمين عام العصائب)، يوم الأحد، ترحيبه بأي دور إيجابي ينهي الانسداد السياسي في العراق، لا سيما من الدول العربية.

جاء ذلك خلال استقبال الخزعلي، في مكتبه بالعاصمة بغداد، السفير المصري لدى العراق، وليد إسماعيل، والوفد المرافق له، وفق بيان ورد لوكالة شفق نيوز.

وبحسب البيان، جرى خلال اللقاء بحث "المشهد السياسي في العراق والمنطقة، مع استعراض العلاقات التاريخية بين الشعبين الشقيقين العراقي والمصري" .

وأكد الخزعلي، بحسب البيان، أن "الإطار التنسيقي ليس مع الإنسداد السياسي وتعطيل مصالح البلد، وإنما هو منفتح على الحلول الإيجابية البعيدة عن الإقصاء"، مردفاً بالقول "نرحب بأي دور إيجابي لا سيما من الدول العربية الشقيقة".