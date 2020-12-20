الخزعلي: المقاومة قررت عدم استهداف السفارة الامريكية ابتداءً ووقت الرد لم يحن

شفق نيوز/ نفى الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق، قيس الخزعلي، يوم الأحد، مسؤولية ما اسماها بالمقاومة العراقية عن قصف السفارة الأميركية في بغداد، مؤكداً في الوقت نفسه أن قصف القواعد العسكرية الأميركية "حق مشروع".

وقال الخزعلي في تغريدة على حسابه في تويتر، وتابعته وكالة شفق نيوز، إن "قرار الهيئة التنسيقية للمقاومة العراقية هو عدم استهداف السفارة الامريكية ابتداءً".

وأضاف "أما استهداف قواعد الاحتلال الامريكي فهو حق مكفول بشرائع السماء وقوانين الارض ولن نتنازل عنه تحريراً لبلدنا وانتقاماً لشهدائنا لكن وقت الرد لم يحن بعد، ولكنه ليس بعيداً".

وأفاد مصدر أمني، مساء اليوم الأحد، في تصريح لوكالة شفق نيوز، بأن قصفاً بخمسة صواريخ كاتيوشا استهدف الخضراء، منها سقطت بمحيط السفارة الأمريكية، كما تصدت منظومة الدفاع الجوي التابعة للسفارة "C-RAM" لصاروخين في الجو.

وبهذا الخصوص، افاد مصدر أمني لوكالة شفق نيوز، أن ثلاثة صواريخ سقطت على مجمع سكني في المنطقة الخضراء قريب من مبنى السفارة، مبيناً أن احد الصواريخ سقط على شقة سكنية، وأخر ضمن كراج المجمع، بينما تطايرت شظايا القصف صوب محيط منطقة الجادرية.

في وقت اكد فيه أن مكان اطلاق الصواريخ تم من منطقة الطمر الصحي ضمن معسكر الرشيد، لم يشر بعد إلى وقوع خسائر بشرية.

وطالب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، مساء اليوم الأحد، الحكومة العراقية باعلان حالة الطوارئ في العاصمة بغداد، ناصحاً في الوقت نفسه سفارة واشنطن بعدم الرد المسلح على الهجمات التي تتعرض لها.

كما وصفت كتائب حزب الله العراق، في وقت سابق، قصف السفارة الأميركية في بغداد بأنه تصرف "غير منضبط"، مطالبة الحكومة باتخاذ الإجراءات اللازمة للقبض على الفاعلين.