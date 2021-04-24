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الخزعلي: الطريقة الأفغانية هي الطريقة الوحيدة لإخراج الأمريكيين من العراق

Category: سیاسة

Date: 2021-04-24T09:44:25+0000
الخزعلي: الطريقة الأفغانية هي الطريقة الوحيدة لإخراج الأمريكيين من العراق

شفق نيوز/ رأى زعيم جماعة عصائب أهل الحق قيس الخزعلي يوم السبت ان القوات الامريكية لا تريد الخروج من العراق، وانهم يوما بعد آخر يثبتون أن "لغة الحوار والمنطق" لا تنفع معهم.

وقال الخزعلي في تغريدة على "تويتر" اليوم، إن "تصريحات القيادة العسكرية الوسطى الأخيرة دليل واضح على عدم جدية الإدارة الامريكية بحسب قواتها العسكرية من أرض العراق".

وأضاف "في حال عدم صدور تكذيب من الطرف الحكومي العراقي، فإنه سيُعتبر دليل على عدم مصداقية قوله بأنه طالب بخروج القوات الامريكية من الأراضي العراقية، وان ما يُقال في العلن يخالف ما يُقال في السر".

وتابع الخزعلي الذي يترأس فصيل شيعي مسلح مناوئ لتواجد القوات الاجنبية في العراق قائلا: الأميركيون يقدمون الدليل تلو الآخر على أن لغة الحوار والمنطق لا تنفع معهم، وأن الطريقة الأفغانية هي الطريقة الوحيدة لإخراجهم".

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