الخزانة الأميركية عن اجتماع إسطنبول: ناقشنا مع البنك المركزي العراقي الالتزام المتبادل لغسيل الأموال

شفق نيوز/ اعلنت وزارة الخزانة الأمريكية يوم السبت، عن الملفات التي ناقشتها مع البنك المركزي في اجتماع اسطنبول.

وذكر بيان للوزارة أن "وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية بريان إي نيلسون التقى بمحافظ البنك المركزي العراقي علي العلاق في اسطنبول يوم 3 شباط / فبراير لمناقشة إصلاحات القطاع المصرفي والالتزام المتبادل بمكافحة غسل الأموال والتصدي للتمويل. من تدابير الإرهاب (AML / CFT)".

واضاف البيان؛ أن "وكيل الوزارة نلسون رحب بقيادة المحافظ العلاق في هذه القضايا"، مشيرًا إلى التعاون والشراكة الطويلة الأمد بين وزارة الخزانة والبنك المركزي العراقي، لا سيما بشأن تقييد الجهات الفاعلة غير المشروعة والفاسدة من استغلال النظام المالي الدولي.

ولفت وكيل الوزارة نيلسون إلى تفاني العراق الثابت في تحسين معايير الامتثال لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وعرض التعاون المستمر في تحديث القطاع المصرفي.

وأعلن البنك المركزي العراقي، يوم أمس الجمعة، اختتام اجتماعاته مع وزارة الخزانة الأمريكية، مشيراً إلى أنها أبدت استعدادها للمرونة اللازمة لتحقيق "الأهداف المشتركة".