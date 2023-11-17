الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على أبو "آلاء الولائي" وعدد من قيادات كتائب حزب الله العراقي

شفق نيوز/ فرضت وزارة الخزانة الأمريكية، يوم الجمعة، عقوبات على الأمين العام لـ"كتائب سيد الشهداء أبو آلاء الولائي" وعدد من قيادات كتائب حزب الله العراقي، الذي يرأسه "ابو حسين الحميداوي".

وذكرت الوزارة في بيان، "قام مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية (OFAC) اليوم بإدراج ستة أفراد مرتبطين بجماعة الميليشيا المتحالفة مع إيران (IAMG) كتائب حزب الله (KH) ومقرها في العراق. كتائب حزب الله، التي تم تدريبها وتمويلها ودعمها من قبل فيلق القدس التابع للحرس الثوري".

واوضح أن "كتائب حزب الله، التي تم تدريبها وتمويلها ودعمها من قبل فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإسلامي الإيراني، تقف وراء سلسلة من الهجمات الأخيرة ضد الولايات المتحدة وشركائها في العراق وسوريا في أعقاب الهجمات المروعة التي شنتها حماس ضد إسرائيل".

وتابع البيان "تقوم وزارة الخارجية الأمريكية أيضًا بإدراج كتائب سيد الشهداء وزعيمها "ابو الاء الولائي"، هاشم فنيان رحيم السراجي، وهي مجموعة أخرى مقرها العراق وتتلقى الدعم من الحرس الثوري الإيراني، خططت وشاركت في هجمات ضد أفراد أمريكيين في العراق وسوريا.

وقال أندر: "إن إجراء اليوم يبعث برسالة إلى كتائب حزب الله وجميع الجماعات الأخرى المدعومة من إيران مفادها أن الولايات المتحدة ستستخدم جميع التدابير المتاحة لمحاسبة أي جهات فاعلة انتهازية تسعى إلى استغلال الوضع في غزة لتحقيق أهدافها الخاصة".

وزير شؤون الإرهاب والاستخبارات المالية بريان إي. نيلسون. قال: "نحن ملتزمون تمامًا بالأمن والاستقرار في الشرق الأوسط وثابتون في جهودنا لعرقلة هذه الأنشطة المزعزعة للاستقرار".

تم تصنيف كتائب حزب الله سابقًا من قبل وزارة الخارجية الأمريكية كمنظمة إرهابية أجنبية (FTO) وإرهابي عالمي محدد (SDGT) في عام 2009 لمسؤوليتها عن العديد من الهجمات الإرهابية ضد أهداف حكومية أمريكية وعراقية في العراق، والعديد منها نيابة عن حكومة إيران وفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني.

ولفت البيان الى أن "كتائب حزب الله واصلت شن هجمات غير مبررة بطائرات بدون طيار وصواريخ على مواقع عسكرية عراقية وأمريكية في العراق وسوريا".

وشملت العقوبات، قادة في كتائب حزب الله منهم "عماد ناجي البهادلي (البهادلي)ط، وهو عضو في مجلس الشورى الحاكم في كتائب حزب الله، وهي هيئة اتخاذ القرار الرئيسية في كتائب حزب الله".

واوضح البيان "قبل تعيينه (البهادلي) في مجلس الشورى، كان مسؤولاً عن العناصر العملياتية التابعة لـ «كتائب حزب الله» المشاركة في تنفيذ الهجمات وعمليات الاختطاف. وقام البهادلي بتجنيد أعضاء من كتائب حزب الله للانضمام إلى فرق تنفيذ العمليات في العراق التي خطط لها وأذن بها الحرس الثوري الإيراني. وبالتنسيق مع الأمين العام لـ «كتائب حزب الله» المعينة من قبل الولايات المتحدة أحمد الحميداوي، وضع البهادلي خططًا لترهيب السياسيين العراقيين الذين لم يدعموا إخراج القوات الأمريكية من العراق والأولويات السياسية الأخرى لـ «كتائب حزب الله». وبتوجيه من كبار مسؤولي كتائب حزب الله، سعى البهادلي إلى تحديد المنشآت العسكرية الأمريكية والشركات الأمريكية التي يمكن أن تكون بمثابة أهداف لهجمات كتائب حزب الله المستقبلية، والتي سيتم شنها بناءً على أوامر من فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني. استعدادًا لهذه الهجمات على المصالح الأمريكية، أرسل البهادلي مقاتلين من كتائب حزب الله للتدريب في لبنان مع حزب الله اللبناني الذي تصنفه الولايات المتحدة منظمة إرهابية، حيث تم تدريبه هو نفسه.

كما شملت العقوبات، "حبيب حسن مغامس الدراجي (الدراجي) الذي يشغل منصب رئيس الشؤون الخارجية في حزب الله".

ولفت البيان الى ان "الدراجي قام بتنسيق تدريب مقاتلي كتائب حزب الله في إيران مع الحرس الثوري الإيراني وسهل تهريب البضائع من إيران إلى أعضاء كتائب حزب الله في العراق.

وشملت العقوبات جعفر الحسيني وهو أحد المتحدثين الإعلاميين الرئيسيين لـ «كتائب حزب الله» وقد قام بالتنسيق مع مقاتلي «كتائب حزب الله» الذين يخططون لهجمات ضد أفراد عسكريين أمريكيين في العراق، بسحب البيان.

وشملت عقوبات الوزارة الارميكية، "خالد كاظم جاسم السكيني (السكيني) وهو قائد عسكري كبير في كتائب حزب الله الذي عمل مع الحرس الثوري الإيراني لتدريب مقاتلي كتائب حزب الله.

وايضا شملت باسم محمد حسب المجيدي (الماجدي) هو رئيس التطوير التجاري لـ KH ويعمل مباشرة مع أعضاء مجلس الشورى في KH. وكان المجيدي أيضًا المدير التنفيذي لمحطة "الاتجاه" الفضائية التابعة لـ "كتائب حزب الله"، وسعى للحصول على خبرة فنية إيرانية لإنشاء الأخبار والدعاية لدعم "كتائب حزب الله".

وايضا شملت مجتبى جهاندوست (جهاندوست) هو مسؤول في الحرس الثوري الإيراني- فيلق القدس الذي يسهل سفر وتدريب مقاتلي كتائب حزب الله في إيران.

تم إدراج البهادلي، والدراجي، والحسيني، والسكيني، والماجدي على لائحة العقوبات بموجب الأمر التنفيذي. 13224، بصيغته المعدلة، لأنه تصرف أو زعم أنه يعمل لصالح أو بالنيابة عن KH، بشكل مباشر أو غير مباشر. تم تصنيف Jahandust وفقًا لـ E.O. 13224، بصيغته المعدلة، لتقديم المساعدة المادية أو الرعاية أو تقديم الدعم المالي أو المادي أو التكنولوجي أو السلع أو الخدمات إلى KH أو دعمًا لها. تداعيات العقوبات نتيجة لإجراء اليوم، سيتم حظر جميع الممتلكات والمصالح في ممتلكات الأشخاص المدرجين أعلاه والموجودة في الولايات المتحدة أو في حوزة أو سيطرة أشخاص أمريكيين ويجب إبلاغ مكتب مراقبة الأصول الأجنبية عنها. بالإضافة إلى ذلك، سيتم أيضًا حظر أي كيانات مملوكة، بشكل مباشر أو غير مباشر، بشكل فردي أو إجمالي، بنسبة 50 بالمائة أو أكثر من قبل شخص واحد أو أكثر من الأشخاص المحظورين. ما لم يكن ذلك مصرحًا به بموجب ترخيص عام أو خاص صادر عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، أو معفى، تحظر لوائح مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بشكل عام جميع المعاملات التي يجريها أشخاص أمريكيون أو داخل (أو عبر) الولايات المتحدة والتي تنطوي على أي ممتلكات أو مصالح في ممتلكات أشخاص محددين أو محظورين. وبالإضافة إلى ذلك، المؤسسات المالية والأشخاص الآخرين