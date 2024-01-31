الخزانة الأمريكية تطلب تعاوناً عراقياً للحد من تمويل الفصائل المسلحة

شفق نيوز/ رجحت وزارة الخزانة الأمريكية، يوم الأربعاء، حصولها على مساعدة من الحكومة العراقية في تحديد وتعطيل تمويل الجماعات المسلحة المدعومة من إيران في البلاد، خصوصاً بعد مقتل ثلاثة جنود أمريكيين، نتيجة هجوم بطائرة بدون طيار شنه فصيل عراقي.

ونقلت وكالة "رويترز"، في خبر ترجمته وكالة شفق نيوز، عن مسؤول بوزارة الخزانة، قوله إن "الحكومة العراقية يجب أن تشارك المعلومات حول مثل هذه الجماعات، خصوصاً بعد مقتل جنود أمريكيين في غارة بطائرة بدون طيار".

واستدرك "نحن الآن في وضع حيث حدثت خسارة في الأرواح الأمريكية في الأردن".

وأضاف المسؤول، أن "هذه ككل، مجموعات تستخدم وتسيء استخدام العراق وأنظمته المالية وهيكله من أجل إدامة هذه الأعمال"، مردفاً بالقول: "علينا أن نعالج ذلك بشكل مباشر".

وتابع: "من الواضح أن توقعاتنا في وزارة الخزانة هي أن هناك المزيد الذي يمكننا القيام به معاً لتبادل المعلومات وتحديد كيفية عمل الميليشيات هذه في العراق".

وأشار المسؤول، إلى أنه "خلال 12 إلى 13 شهراً فقط شهدنا في وزارة الخزانة قدراً هائلاً من التقدم العراقي في مجالات منع وصول الدولار إلى الجماعات المسلحة الموالية لإيران".

وزاد بالقول: "نحن لا نحاول تحقيق الكمال، هذه منطقة صعبة، وإيران جيدة جداً في هذا على وجه الخصوص"، مؤكداً ثقته بـ"النجاح في جعل العراق يفي بالمعايير الدولية لغسل الأموال وتمويل الإرهاب، وهذا سيؤدي إلى إزالة قدر كبير من القدرة المالية غير المشروعة لهذا النظام".