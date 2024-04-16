الخدمات النيابية تكشف عن سبب تأجيل التصويت على قانون صندوق الإسكان العراقي

شفق نيوز/ كشفت لجنة الخدمات والإعمار النيابية، يوم الثلاثاء، سبب تأجيل التصويت على قانون صندوق الإسكان العراقي، مشيرة الى ان يوم غد سيعقد اجتماعاً لمناقشة القانون وإيجاد صيغة متفق عليها.

وقال رئيس اللجنة، علي جاسم لوكالة شفق نيوز: إنه "تم تأجيل التصويت على قانون صندوق الإسكان العراقي من قبل مجلس النواب، بسبب اعتراض ممثلين الكورد في المجلس"، لافتا الى ان "النواب الكورد يريدون شمول محافظات إقليم كوردستان في قروض الإسكان".

وأضاف أن "قروض صندوق الإسكان ليس من الموازنة الاتحادية، وإنما هي من الموازنة التشغيلية لوزارة الإعمار والإسكان".

وأوضح جاسم أن "لجنة الخدمات والإعمار النيابية ستعقد يوم غد الاربعاء اجتماعا بحضور رئيس المجلس بالنيابة محسن المندلاوي واعضاء في اللجنة المالية النيابية ورئيس كتلة الديمقراطي الكوردستاني فيان صبري وعدد من أعضاء مجلس النواب".

واشار الى ان "الاجتماع سيناقش اعتراض الكورد على قانون صندوق الإسكان وإيجاد صيغة متفق عليها لاجل التصويت على قانون صندوق الإسكان في الجلسات القادمة".