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الخامنئي يبعث برسالة للعراقيين ويعلن عفوا مشروطا لسجنائهم في إيران

Category: سیاسة

Date: 2021-02-10T04:34:06+0000
الخامنئي يبعث برسالة للعراقيين ويعلن عفوا مشروطا لسجنائهم في إيران

شفق نيوز/ بعث المرشد الإيراني الأعلى آية الله علي الخامنئي رسالة إلى الشباب العراقي قال فيها إن "مستقبلا مشرقاً" ينتظرهم.

وقال الخامنئي في جانب من محتوى الرسالة "ابشركم بمستقبل العراق المشرق، وأنه رهن ايديكم وهممكم العالية".

وفي السياق أعلن رئيس السلطة القضائية في إيران، إبراهيم رئيسي، الذي يزور بغداد حاليا ان الخامنئي وافق على عفو بعض السجناء العراقيين في بلاده مقابل خطوة مماثلة من العراق.

ونقلت وكالة "فارس" الإيرانية شبه الرسمية عن رئيسي قوله إن "إصدار العفو عن السجناء الإيرانيين في السجون العراقية يمثل قضية هامة، وهي حسب القانون من صلاحيات رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء العراقي، وتتم متابعة هذا الموضوع بشكل خاص إلى حين تحقيق النتيجة المطلوبة".

وشهدت المفاوضات اتفاقا على إصدار عفو رئاسي عن عدد من السجناء الإيرانيين في السجون العراقية، والباقي تتم إعادتهم إلى إيران لقضاء ما تبقى من فترة حبسهم في السجون الإيرانية.

أدناه رسالة آية الله الخامنئي الى الشباب في العراق:

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