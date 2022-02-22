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الخارجية تؤكد ضرورة الدعم الامريكي للديمقراطية "النامية" في العراق

Category: سیاسة

Date: 2022-02-22T09:38:49+0000
الخارجية تؤكد ضرورة الدعم الامريكي للديمقراطية "النامية" في العراق

شفق نيوز/ أكد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، اليوم الثلاثاء، ضرورة دعم الولايات المتحدة للديمقراطية "النامية" في العراق.

وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد الصحاف، في بيان اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن الوزير العراقي استقبل وفداً كبيراً من أعضاء مجلس الشيوخ والنواب الأمريكي من الحزبين الجمهوري والديمقراطي يترأسه السيناتور ليندسي غراهام بالإضافة إلى السيناتور ياني شاهين، كريس فان هولين، ايليسا سلوتكن، جو لبرمان، واخرين من اعضاء وذلك على هامش مؤتمر ميونخ للأمن في دورته الثامنة والخمسون المنعقد في مدينة ميونخ الألمانية.

وأكد وزير الخارجية خلال اللقاء، ضرورة دعم الولايات المتحدة للديمقراطية "النامية" في العراق، وجهود الأحزاب والقيادات السياسية في تشكيل الحكومة العراقية الجديدة.

كما أكد الوزير على أهمية دعم دور الحكومة العراقية في سياستها الخارجية الرامية إلى خلق تفاهمات في المنطقة من خلال الحوارات والمفاوضات وبعيدا عن العنف.

وعلى جانب آخر، أشار حسين إلى أهمية المفاوضات بين إيران وأمريكا والدول الأخرى للتوصل إلى حل للملف النووي الايراني، موضحاً أن التوتر في العلاقات بينهم سينعكس سلباً على الوضع الأمني والسياسي في العراق والمنطقة.

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