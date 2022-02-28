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الخارجية تمنح "بدل ضائع" لجوازات العراقيين الناجين من حرب اوكرانيا

Category: سیاسة

Date: 2022-02-28T19:13:04+0000
الخارجية تمنح "بدل ضائع" لجوازات العراقيين الناجين من حرب اوكرانيا

شفق نيوز / أعلنت وزارة الخارجية، يوم الاثنين، منح جوازات سفر للعراقيين الذي فقدوها بعد خروجهم من الأراضي الأوكرانية في ظل الحرب القائمة بين كييف وموسكو، فيما بينت ان بعثاتها الدبلوماسية ترشد العراقيين وتوجههم الى الطرق الامنة نتيجة هذه الحرب.

المتحدث باسم وزارة الخارجية أحمد الصحاف في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إن "سفارات جمهورية العراق في أوكرانيا وهنغاريا وبولندا ورومانيا تمنح جوازات مرور للعراقيين ممن فقدوا جوازات سفرهم عند مغادرتهم الأراضي الأوكرانية".

وأضاف الصحاف ان السفارات تعمل "على إرشاد العراقيين وتوجيههم بالطرق الآمنة نتيجة التصعيد الجاري".

 

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