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الخارجية "تمتدح" نفسها : أكملنا استعدادات اجتماع "حوار الأديان" في بغداد

Category: سیاسة

Date: 2022-08-04T19:11:39+0000
الخارجية "تمتدح" نفسها : أكملنا استعدادات اجتماع "حوار الأديان" في بغداد

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الخارجية، اليوم الخميس، استكمال استعداداتها لاقامة الاجتماع الثالث لـ"حوار الأديان في شهر تشرين المقبل، فيما "امتدحت" وكيلة الوزارة دورها في "إنجاح" الاجتماع.

واكدت وكيلة وزارة الخارجيَّة السفيرة صفية طالب السهيل في بيان للوزارة وورد لوكالة شفق نيوز "إستكمال كافة الإستعدادات الخاصة لعقد الإجتماع الثالث لحوار الأديان بمُوعده المُحدد في نهاية شهر تشرين الأول القادم".

وجاء تأكيد السهيل "خلال إجتماع عُقد في مبنى وزارة الخارجيَّة للجنة العليا المُكلفة لمُتابعة الإستعدادت الخاصة لعقد الإجتماع الثالث لحوار الأديان بين العراق والفاتيكان، بمُشارَكة وكيل الوزارة السفير عمر البرزنجي، وبحضور ممثلي دواوين الأوقاف الدينية الثلاثة"، وفقاً لبيان الخارجية.

وأشادت وكيلة الوزارة بـ"الدور الكبير الذي تقوم به وزارة الخارجيَّة في التنسيق بين دواوين الأوقاف الدينية، والمجلس الحبري لحوار الأديان، وسفارة العراق لدى الكرسي الرسولي، وسفارة الكرسي الرسولي في بغداد، في تهيئة كافة السُبُل التي من شانها إنجاح إنعقاد الإجتماع المُرتقب".

وتابع البيان أن "وزارة الخارجيَّة توجهت بالشكر والتقدير لدواوين الأوقاف الدينية، واللجنة التحضيرية العليا بكافة أعضائها للجُهُد الحثيث الذي بذلته في إعداد الملفات وأوراق الحوار وكافة المستلزمات لعقد الاجتماع".

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