الخارجية تعليقا على مؤتمر بغداد: العراق يؤسس لمسارات استراتيجية

شفق نيوز/ أكدت وزارة الخارجية العراقية، يوم السبت، أن العراق بات يؤسس لمسارات استراتيجية تخدم المصالح الجماعية.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية أحمد الصحاف لوكالة شفق نيوز، إن "مؤتمر بغداد هو واحة استراتيجية لحوار نوعي يدعو إلى التكامل في الاقتصاد والاستثمار ويلمح إلى ان العراق بات يؤسس لمسارات استراتيجية لطابع المصالح الجماعية".

وأضاف، "نحن كلنا دائما نقول ان المصالح الجماعية هي التي تؤمن استقرار دولنا ورفاهية شعوبنا"، موضحا أن "مؤتمر بغداد جاء ليؤكد هذه الرواية ومعنى ذلك وضوح واقعية في السياسة الخارجية للعراق".

واحتضنت العاصمة العراقية بغداد يوم السبت، "مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة" بمشاركة تسع دول مجاورة وإقليمية إلى جانب المشاركة الفرنسية.

ومن المنتظر صدور بيان ختامي للقمة بعد جلسة علنية ألقى فيها المشاركون كلماتهم وأخرى مغلقة في المؤتمر الذي تستمر فعالياته ليوم واحد.

ويشارك في المؤتمر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والعاهل الأردني عبد الله الثاني، وأمير دولة قطر تميم بن حمد، ورئيس الوزراء الكويتي خالد الحمد الصباح، وأمين عام مجلس التعاون الخليجي نايف الحجرف.

كما يشارك وزير الخارجية التركي مولود أوغلو، ووزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، ونائب رئيس دولة الإمارات حاكم دبي محمد بن راشد آل مكتوم، ووزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، وأمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط.