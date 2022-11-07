الخارجية ‎تعلن عن انعقاد حوار "عراقي - أوروبي" وتحدد موعده

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الخارجية العراقية، يوم الإثنين، عن انعقاد حوار "عراقي - أوروبي" مطلع العام المُقبل.

وذكر بيان للوزارة ورد لوكالة شفق نيوز، أن "نائب رئيس الوزراء وزير الخارجيَّة فؤاد حسين التقى الممثل الأعلى للشُؤُون الخارجيَّة والسياسة الأمنيَّة في الإتحاد الأوروبيّ نائب رئيس المُفوضيَّة الأوروبيَّة جوزيب بوريل، في العاصمة الإماراتيَّة أبوظبي، وذلك على هامش مُشارَكته في أعمال الدورة الثالثة عشرة لمُنتدى صير بني ياس، الذي يعقد بتنظيم من وزارة الخارجيَّة والتعاون الدولي الإماراتيَّة".

وقدّم جوزيب بوريل التهنئة إلى الوزير العراقي بمُناسبة تشكيل الحكومة الجديدة وتجديد الثقة له وزيراً لخارجيَّة جُمْهُوريَّة العراق.

من جانبه، قدم وزير الخارجيَّة فؤاد حسين مُوجزاً عن تطورات العمليَّة السياسية في العراق وتشكيل الحكومة العراقيَّة الجديدة وملامح المرحلة المُقبلة، مُعرباً عن تفاؤله في نجاح الحكومة الجديدة بسبب توفر الدعم السياسيّ وفي ظل أرتفاع المُستوى الإقتصاديّ والماليّ في العراق.

‎كما جرى خلال اللقاء، وفق البيان، بحث العلاقات مع الإتحاد الأوروبيّ ودوله وبما يخدم المصالح المُشترَكة، ومُناقشة أنعقاد الحوار العراقيّ- الأوروبيّ، والذي من المتوقع أنَّ يعقد مطلع العام المُقبل.

وقال البيان، أيضاً، إنه تم بحث عدد من الملفات ذات الاهتمام المُشترَك بالإضافة إلى المُستجدّات على الساحتين الإقليميَّة والدوليَّة وتبادلا وجهات النظر بشأنها.