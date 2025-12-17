الخارجية: تصويت الكونغرس الأميركي على إلغاء تفويض استخدام القوة العسكرية ضد العراق "تاريخي"

شفق نيوز- بغداد

وصفت وزارة الخارجية العراقية، مساء اليوم الأربعاء، تصويت الكونغرس الأميركي على إلغاء تفويض استخدام القوة العسكرية ضد العراق بـ"التاريخي"، مؤكدة أن هذا الإلغاء يعد نقطةَ تحوّلٍ جوهريّة في تغيير الطابع القانونيّ للعلاقة بين البلدين.

وأعربت وزارةُ الخارجيّة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، عن ترحيبها بـ"التصويتِ التاريخيّ للكونغرس الأميركي، بمجلسي النوّاب والشيوخ، على إلغاء تفويضي استخدام القوّة العسكريّة ضدّ العراق لعامي 1991 و2002، وذلك ضمن مشروع قانون تفويض الدفاع الوطني لعام 2026، وتتطلّع الوزارة إلى مصادقة الرئيس دونالد ترمب على مشروع القانون".

وبينت أن "استكمال مراحل إلغاء تفويضي استخدام القوّة العسكريّة المذكورين، اللذين مضى عليهما أكثر من ثلاثين عاماً، يشير إلى تغيّر قناعات المشرّعين الأميركيين لعددٍ من الاعتبارات الداخليّة والخارجيّة".

وأضافت أن "هذا الإلغاء يعد نقطةَ تحوّلٍ جوهريّة في تغيير الطابع القانونيّ للعلاقة بين البلدين، ويؤسّس لشكلٍ جديدٍ من العلاقات قائمٍ على احترام سيادة العراق وإنهاء إرث الحرب، فضلًا عن تعزيز إطار الشراكة الاستراتيجيّة، بما يبعث برسالةٍ إلى المجتمع الدولي مفادها أنّ العراق أصبح بيئةً آمنةً وجاذبةً للاستثمار".

وأكدت الوزارة أنّ "إلغاء تفويضي استخدام القوّة العسكريّة لا يُقوّض جهود مكافحة الإرهاب، إذ إنّ تفويض استخدام القوّة العسكريّة لعام 2001، الخاصّ بمكافحة الإرهاب والصادر عقب أحداث 11 أيلول/ سبتمبر، لمواجهة تهديدات تنظيم القاعدة والتنظيمات الإرهابيّة الأخرى المرتبطة به، لا يزال نافداً".

وشددت الوزارة على "التزام حكومة جمهوريّة العراق بتعزيز العلاقات الثنائيّة بما يسهم في بناء شراكةٍ طويلة الأمد، تخدم مصالح البلدين الصديقين وتدعم استقرار منطقة الشرق الأوسط".