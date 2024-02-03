الخارجية تستدعي القائم بالأعمال للسفارة الأمريكية في بغداد احتجاجا على القصف

شفق نيوز/ استدعت وزارة الخارجية العراقية، القائم بالأعمال لسفارة الولايات المتحدة الأمريكية في بغداد، احتجاجاً على ما وصفته "العدوان الأمريكي" الذي استهدف مواقع عسكرية ومدنية عراقية.

وبحسب بيان للخارجية، ورد لوكالة شفق نيوز، ستقوم الوزارة باستدعاء القائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في بغداد، ديفيد بيركر، لعدم تواجد السفيرة الأمريكية ألينا رومانوسكي.

ووفق البيان، ستسلم الخارجية العراقية بيركر، مذكرة احتجاج رسمية بشأن "الاعتداء الأمريكي" الذي طال مواقع عسكرية ومدنية في منطقتي عكاشات والقائم مساء أمس الجمعة".

وفجر اليوم، أفادت القيادة المركزية التابعة للجيش الأمريكي، أن قواتها شنت 85 غارة جوية في العراق وسوريا استهدفت بها مواقع لفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإسلامي الإيراني وجماعات الميليشيات التابعة له.

وكان الرئيس الأمريكي، جو بايدن، قد وجه القوات العسكرية، بضرب أهداف في العراق وسوريا يستخدمها الحرس الثوري الإيراني والميليشيات التابعة لهم لمهاجمة القوات الأمريكية، وفق قوله، مؤكدا أن الولايات المتحدة رغم أنها لا تسعى إلى تصعيد في الشرق الأوسط إلا أنها سترد حتما على من يؤذي الأمريكيين.

وأكد المتحدث باسم مجلس الأمن القومي التابع للبيت الأبيض، جون كيربي، اليوم السبت، أنه تم إبلاغ الحكومة العراقية بالفعل قبل شن الهجمات الجوية.

بدوره، نفى الناطق باسم الحكومة العراقية باسم العوادي، وجود تنسيق مسبق بين بغداد وواشنطن بشأن الضربات التي وجهتها القوات الأمريكية مستهدفة بها مواقع القوات الامنية في محافظة الأنبار غربي البلاد، مؤكدة سقوط 16 ضحية و25 جريحا جراء ذلك "العدوان".